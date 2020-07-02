Подсознательно искал замену матери. Принцу Гарри советовали не жениться на Меган Маркл



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Внук Елизаветы ІІ и актриса Меган Маркл

Принц Гарри потерял мать, когда ему было 13 лет

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон советовала принцу Гарри не жениться на американской актрисе Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно новой книге журналистов Дилана Говарда и Энди Тиллета Royals at War, Миддлтон считала, что Гарри не следует торопиться со свадьбой, поскольку жизнь, прошлое и карьера Меган Маркл совершенно не похожи на его. Она предполагала, что эти различия затруднят интеграцию Маркл в британскую королевскую семью.

По мнению Говарда и Тиллета, принца Гарри привлекала уверенность, напористость и амбициозность Меган Маркл. «Он подсознательно тянулся к женщине, которая могла бы заменить ему мать, столь жестоко отобранную у него в нежном возрасте», — пишут они.

Принц Гарри потерял мать, когда ему было 13 лет. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.

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