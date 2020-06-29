Стало известно, какие тайные комнаты имеются во дворце Елизаветы II



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Королева Елизавета II

Внутри королевского дворца есть кинотеатр, закрытый басейн и банкомат

Букингемский дворец хранит в себе множество тайн. И речь не только о королевском семействе. Внутри здания имеются потайные комнаты, о существовании которых знают только члены королевской семьи и некоторый обслуживающий персонал.

Одно из первых таких помещений было раскрыто в начале прошлого столетия. Еще в 1841 году королева Виктория и принц Альберт открыли часовню, которая была разрушена во время налета немецкой авиации в 1940 году.

Сегодня те, кто интересуются жизнью венценосных особ, знают, что в Белой гостиной Елизаветы II имеется тайное помещение, которое скрыто за огромным зеркалом. Королева часто удаляется туда после собраний и публичных выступлений, пишет сайт Актуальные новости.

Помимо личных апартаментов Ее Величества, в Букингемском дворце имеется кабинет врача Тимоти Эванса, который принимает только правящую династию и обслуживающий персонал. Никто кроме них не может воспользоваться услугами медика.

У венценосного семейства имеется свой кинотеатр, где они собираются для общего просмотра фильмов. А еще во дворце есть большой крытый бассейн. Именно там научился плавать сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Джордж.

Для посетителей, обслуживающего персонала и королевских особ работает почтовое отделение Royal Mail, которое обслуживает 800 человек. С финансами тоже не возникает проблем, во дворце есть комната, где установлен банкомат.