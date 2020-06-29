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    Жизнь

    Стало известно, какие тайные комнаты имеются во дворце Елизаветы II

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    Королева Елизавета II - Стало известно, какие тайные комнаты имеются во дворце Елизаветы II
    Королева Елизавета II

    Внутри королевского дворца есть кинотеатр, закрытый басейн и банкомат

    Букингемский дворец хранит в себе множество тайн. И речь не только о королевском семействе. Внутри здания имеются потайные комнаты, о существовании которых знают только члены королевской семьи и некоторый обслуживающий персонал.

    Одно из первых таких помещений было раскрыто в начале прошлого столетия. Еще в 1841 году королева Виктория и принц Альберт открыли часовню, которая была разрушена во время налета немецкой авиации в 1940 году.

    Сегодня те, кто интересуются жизнью венценосных особ, знают, что в Белой гостиной Елизаветы II имеется тайное помещение, которое скрыто за огромным зеркалом. Королева часто удаляется туда после собраний и публичных выступлений, пишет сайт Актуальные новости.

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    Стало известно, какие тайные комнаты имеются во дворце Елизаветы II
    Стало известно, какие тайные комнаты имеются во дворце Елизаветы II
    Стало известно, какие тайные комнаты имеются во дворце Елизаветы II
    Стало известно, какие тайные комнаты имеются во дворце Елизаветы II
    Стало известно, какие тайные комнаты имеются во дворце Елизаветы II

    Помимо личных апартаментов Ее Величества, в Букингемском дворце имеется кабинет врача Тимоти Эванса, который принимает только правящую династию и обслуживающий персонал. Никто кроме них не может воспользоваться услугами медика.

    У венценосного семейства имеется свой кинотеатр, где они собираются для общего просмотра фильмов. А еще во дворце есть большой крытый бассейн. Именно там научился плавать сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Джордж.

    Для посетителей, обслуживающего персонала и королевских особ работает почтовое отделение Royal Mail, которое обслуживает 800 человек. С финансами тоже не возникает проблем, во дворце есть комната, где установлен банкомат.

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    Кейт Миддлтон Королева Елизавета II кинотеатр бассейн
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