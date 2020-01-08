Звезда киновселенной Marvel пожертвовала миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии
Хемсворт родился и живет в Австралии
Актер призвал своих фанатов также помочь пожарным
Звезда «Мстителей», голливудский актер Крис Хемсворт пожертвовал миллион долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом 36-летний артист сообщил в Instagram 7 января. Своим щедрым жестом мужчина надеется не просто помочь пожарным, но еще и спровоцировать своих поклонников пожертвовать, пусть и более скромные суммы, на борьбу со стихией.
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«Надеюсь, что вы, ребята, тоже можете скинуться. Каждая копейка имеет значение, поэтому все, что вы можете собрать, очень ценится», - написал Крис, опубликовав ссылки на счета для поддержки огнеборцев.