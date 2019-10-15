Звезда «Мстителей» угрожал жене пистолетом и пытался покончить с собой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бывшая жена Джереми Реннера подала заявление в Верховный суд Калифорнии о единоличной опеке над их 6-летней дочерью

Стали известны новые подробности скандального расставания звезды «Мстителей» Джереми Реннера и его жены. Как сообщает TMZ, в день страшной ссоры, которая стала последней каплей терпения супруги, Реннер угрожал ей пистолетом, засовывал его себе в рот, требовал, чтобы она оставила его в покое, иначе он покончит с собой. Самое ужасное, что в этот момент их дочь спала прямо в соседней комнате.

Сама Сонни заявляет, что тогда Джереми был совершенно невменяем, в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и под веществами. Она также призналась, что он частенько принимал наркотики, что заставляло ее жить в постоянном страхе за себя и жизнь маленькой Эйвы. Однажды актер оставил «дорожку» прямо на столике в ванной, куда могла зайти его дочь.

Ранее бывшая жена Джереми Реннера подала заявление в Верховный суд Калифорнии о единоличной опеке над их 6-летней дочерью. Также она настаивала на том, чтобы отцу разрешили видеться с ребенком только в ее присутствии

Читайте также: Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа