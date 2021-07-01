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    Красотка-жена Монатика растрогала поклонников свадебными фото в честь годовщины

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    Певец Монатик вместе с женой Ириной - Красотка-жена Монатика растрогала поклонников свадебными фото в честь годовщины
    Певец Монатик вместе с женой Ириной
    instagram.com/irinamonatik/

    Нам официально 6 лет, а вместе мы уже целых 10 лет. Люблю тебя, моя Вечность, - написала Ирина

    Сегодня особенный день для Димы Монатика и его жены Ирины. Ровно шесть лет назад влюбленные официально стали семьей. В честь романтического события они поздравили друг друга в Instagram, поделившись архивными снимками. Так, опубликованный Димой кадр был сделан еще 13 лет назад.

    «Наш первый шуточный поцелуй на твоем 25-ом дне рождения оказался совсем не шуткой! Спустя три года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до колик в животе. Начали верить друг в друга и вместе поверили, что есть хорошие, прекрасные люди в тогда еще чужом и незнакомом Киеве. Сегодня, ровно 6 лет назад мы стали семьей официально. Хотя, мне кажется, мы стали ею как раз после этого поцелуя! Ты подарила мне двух лучших пацанов, которыми я горжусь с каждым днем все больше, с каждым днем все сильнее восторгаясь тобой. Думал, искать буду целую жизнь… вот и нашел… целую жизнь! Люблю тебя прозрачно, безгранично и бесконечно», – написал музыкант.

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    Красотка-жена Монатика растрогала поклонников свадебными фото в честь годовщины
    Красотка-жена Монатика растрогала поклонников свадебными фото в честь годовщины
    Красотка-жена Монатика растрогала поклонников свадебными фото в честь годовщины
    instagram.com/irinamonatik/

    В свою очередь Ирина показала архивные свадебные кадры: «Официальный день нашей семьи! Нам официально 6 лет, а вместе мы уже целых 10 лет. Люблю тебя, моя Вечность».

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
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    Красотка-жена Монатика растрогала поклонников свадебными фото в честь годовщины