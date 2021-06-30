Звезда шансона вспомнила, как в 16 лет «села на чужие трусики и забеременела»

Артистка рассказала об аборте в 16 лет

67-летняя звезда российского шансона родом из Киева Любовь Успенская сделала откровенное признание. Певица рассказала, как забеременела в раннем возрасте.

В подростковом возрасте Любовь поняла, что ждет ребенка. «Я была беременна в 16 лет. Мне повезло, что, слава богу, первый аборт не оказался для меня губительным. Я смогла потом рожать, беременеть. Сегодня каждая вторая девочка делает ЭКО. Какое ЭКО? Я села на чужие трусики – и уже была беременна», — сказала Успенская.

Она объяснила, что члены ее семьи не обрадовались бы сообщению о скором прибавлении. «Моя бабушка меня прокляла бы. Мало того, 16 лет, с мужчиной, у которого жена, в которого, как я думала, была влюблена. Он, когда услышал, сказал, что поможет деньгами. Но родители не простили бы меня, даже узнав, что я уже не девушка», — объяснила исполнительница.

Она прервала беременность подпольно. «Мы нашли цыганку, она хирург-гинеколог. На дому. Она сразу сказала: "Без наркоза делаю. Если ты пикнешь – всё. Встанешь со стола и уйдешь». А после этого я пошла петь. Забыла и подняла стойку чугунную, тяжеленную. Передвинула ее, потому что она мне мешала. Я почувствовала, как меня начало трясти, поднялась температура», — отметила артистка.

Ей потребовалась помощь квалифицированных медиков. «Я пошла в комнату, у меня кровотечение. Я лежу на полу в гримерке, говорю ребятам-музыкантам, что пойду домой. Я еду в такси, у меня лихорадка. Спросила таксиста, буду ли я рожать, если сделала аборт. Он подумал, что нет», — добавила певица в интервью Елене Друме на YouTube.

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