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    Бывшая модель раскрыла неприятные факты о модных показах Victoria's Secret

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    Бывшая модель Victoria's Secret Бриджит Малкольм - Бывшая модель раскрыла неприятные факты о модных показах Victoria's Secret
    Бывшая модель Victoria's Secret Бриджит Малкольм
    instagram.com/bridgetmalcolm/

    Девушка упомянула, что во время работы на компанию у нее начались серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем

    Бывшая модель Victoria's Secret Бриджит Малкольм (Bridget Malcolm) раскрыла правду о модных показах и неприятностях, которые у нее возникли во время работы с брендом. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты Daily Star.

    34-летняя жительница Австралии объяснила, что недавно нашла свой бюстгальтер с дефиле Victoria's Secret 2016 года и удивилась его размеру. «Это размер 65А. Чтобы вы понимали, сейчас я ношу бюстгальтеры 75В. Он почти в три раза больше», — объяснила она.

    @bridgetmalcolm

    too little too late Victoria’s Secret #victoriassecret #victoriasecretshows #CompleteMyLook #MyColoredHair

    original sound - Bridget Malcolm

    Малькольм упомянула, что во время работы на компанию у нее начались серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем. «Из-за того, что меня заставляли сидеть на диетах, я страдала от выпадения волос, дисморфии (психическое расстройство, характеризующееся хроническим недовольством собой), предменструального дисфорического расстройства (тяжелая форма предменструального синдрома), депрессии и тревоги», — призналась женщина.

    Подписчики Малькольм поддержали ее в комментариях под роликом. «Я рада, что сейчас ты набрала вес! Выглядишь по-настоящему счастливой», «Спасибо тебе, что поделилась с нами. Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить подобное. Ты очень красивая», «Милая, мы с тобой! Главное, что все уже позади», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бывшая модель раскрыла неприятные факты о модных показах Victoria's Secret