Бывшая модель раскрыла неприятные факты о модных показах Victoria's Secret

Девушка упомянула, что во время работы на компанию у нее начались серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем

Бывшая модель Victoria's Secret Бриджит Малкольм (Bridget Malcolm) раскрыла правду о модных показах и неприятностях, которые у нее возникли во время работы с брендом. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты Daily Star.

34-летняя жительница Австралии объяснила, что недавно нашла свой бюстгальтер с дефиле Victoria's Secret 2016 года и удивилась его размеру. «Это размер 65А. Чтобы вы понимали, сейчас я ношу бюстгальтеры 75В. Он почти в три раза больше», — объяснила она.

Малькольм упомянула, что во время работы на компанию у нее начались серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем. «Из-за того, что меня заставляли сидеть на диетах, я страдала от выпадения волос, дисморфии (психическое расстройство, характеризующееся хроническим недовольством собой), предменструального дисфорического расстройства (тяжелая форма предменструального синдрома), депрессии и тревоги», — призналась женщина.

Подписчики Малькольм поддержали ее в комментариях под роликом. «Я рада, что сейчас ты набрала вес! Выглядишь по-настоящему счастливой», «Спасибо тебе, что поделилась с нами. Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить подобное. Ты очень красивая», «Милая, мы с тобой! Главное, что все уже позади», — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.