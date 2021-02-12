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    Шоу-биз

    «Океан Эльзы» перевоплотился в котиков в клипе на новую песню (видео)

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    «Океан Эльзы» перевоплотился в котиков в клипе на новую песню (видео)

    Главными героями стала парочка котиков с их непростыми отношениями

    Культовая группа «Океан Эльзы» представила анимационный клип на новую песню #БезТебеМенеНема. Это уже третий сингл группы для будущего, десятого, полноформатного альбома

    Фронтмен «ОЭ» Святослав Вакарчук отметил, что это самый танцевальный трек, который музыканты записывали в своей жизни.

    «Мы сделали неожиданный видеоряд и это первое видео Океана Эльзы для которого нарисовали мультфильм. Режиссер, сценаристка и художница Оксана Курмаз создала невероятные образы! Главными героями стала парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями», - добавил музыкант.

    Оксана Курмаз, автор анимации # БезТебеМенеНема, в подробностях описал концепцию клипа:

    «Настоящие чувства пропитаны пониманием, нежностью, бережным отношением друг к другу. В погоне за успехом так легко забыть о необходимости поддержки своих чувств к близким. И любовь покажет путь и все расставит по местам. Я благодарна своей команде, которая помогла реализовать мою идею в жизнь и реализовать давнюю мечту - нарисовать клип для столь крутого украинской группы и еще раз привлечь внимание к анимации».

    Ранее «Скотч» сообщал, что В США музыкант сделал себе гитару из скелета дяди, который умер 30 лет назад.

    Музыкант показывал весь процесс в Инстаграме, рассказывал, как укреплял скелет дяди и устанавливал гриф, звукосниматели и прочие элементы.

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    Теги: Украинская музыка музыка умер Святослав Вакарчук новости
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