Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии пять женщин, но продажи его музыки только выросли

Продажи песен музыканта Мэрилина Мэнсона выросли после того, как несколько женщин обвинили его в насилии. Об этом сообщает Billboard.

По данным американского издания, цифровые продажи музыки Мэнсона увеличились на 40 процентов. Общее количество стримов его композиций за прошлую неделю выросло на семь процентов и достигло шести миллионов. Отмечается, что в то же время последний сингл музыканта «Don't Chase The Dead» покинул чарт Billboard Mainstream Rock Airplay, где держался последние 12 недель.

Недавно звезда «Игры престолов», актриса Эсме Бьянко, рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона.

В 2009 году музыкант пригласил на тот момент 26-летнюю Бьянко на съемки клипа на песню I Want to Kill You Like They Do in the Movies. По словам актрисы, это закончилось трехдневным истязанием — она едва спала, вместо еды Мэнсон приносил ей кокаин, связывал ее проводами, бил хлыстом и использовал на ней электрическую секс-игрушку. Бьянко вернулась домой с синяками и порезами. Актриса рассказала, что в тот момент не воспринимала случившееся как насилие, а считала это «частью шоу-бизнеса».

