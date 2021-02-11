Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии пять женщин, но продажи его музыки только выросли
Общее количество стримов его композиций за прошлую неделю выросло на семь процентов
Продажи песен музыканта Мэрилина Мэнсона выросли после того, как несколько женщин обвинили его в насилии. Об этом сообщает Billboard.
По данным американского издания, цифровые продажи музыки Мэнсона увеличились на 40 процентов. Общее количество стримов его композиций за прошлую неделю выросло на семь процентов и достигло шести миллионов. Отмечается, что в то же время последний сингл музыканта «Don't Chase The Dead» покинул чарт Billboard Mainstream Rock Airplay, где держался последние 12 недель.
Недавно звезда «Игры престолов», актриса Эсме Бьянко, рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона.
В 2009 году музыкант пригласил на тот момент 26-летнюю Бьянко на съемки клипа на песню I Want to Kill You Like They Do in the Movies. По словам актрисы, это закончилось трехдневным истязанием — она едва спала, вместо еды Мэнсон приносил ей кокаин, связывал ее проводами, бил хлыстом и использовал на ней электрическую секс-игрушку. Бьянко вернулась домой с синяками и порезами. Актриса рассказала, что в тот момент не воспринимала случившееся как насилие, а считала это «частью шоу-бизнеса».
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