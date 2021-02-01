16-летняя девушка с редким заболеванием растрогала до слез судей «Голоса страны»

Для слепых прослушиваний девушка выбрала песню группы «Один в каное»

Во время второго эфира «Голоса страны» на сцене спела 16-летняя девушка из Харькова Анастасия.

Участница шоу отметила, что с трех лет имеет заболевания алопеция, при котором выпадают волосы. В детстве Настя всегда ходила в шапке и дети смеялись и травили ее. Было больно и непонятно, почему она не такая как все.

По ее словам, только музыка стала местом, куда она могла убежать и только сейчас поняла, что счастлива, что у нее такая прическа и она не хочу другую.

Для слепых прослушиваний девушка выбрала песню группы «Один в каное» — «У меня нет дома». Своим чувственным и душевным выступлением Настя развернула к себе всех судей, а зрители в зале стоя аплодировали исполнительницы и скандировать: «Браво».

«Настя, ты просто порвала сейчас. Ты не бросала каких громких нот, но в тебе такая душа, в тебе такой надрыв. Я бы очень хотела изучить тебя, открыть тебя, окрылить тебя», - отметила Тина Кароль.

Ранее «Скотч» сообщал, что судьи «Голоса страны» не повернулись к бывшему сотруднику СБУ и пожалели об этом.

Так, одним из первых конкурсантов нового сезона стал 29-летний сотрудник СБУ Александр Барлебен, который исполнил песню I’ll never love again.

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