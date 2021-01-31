О ней мечтает каждый. Миллиардерша Кайли Дженнер в прозрачном мини вызвала ажиотаж

Модель устроила чувственную фотосессию рядом со стеной своего особняка

23-летняя Кайли Дженнер обожает провокационные съемки, для которых она примеряет самые соблазнительные наряды. Красотка не стесняется обнажаться, самая молодая миллионерша в мире всегда готова к смелым фотосессиям. На этот раз она примерила один из самых сексуальных нарядов, который только можно себе представить.

Инстадива надела полупрозрачное мандариновое платье миниатюрной длины, дополненное соблазнительными разрезами по бокам и кокетливой бахромой снизу. Звезда позировала, повернувшись спиной к камере и сексуально выгнув спину. На последнем кадре Дженнер повернулась лицом: как оказалось, спереди платье тоже дополнено крошечными разрезами.

Кайли собрала волосы в тонкую косичку, а в макияже сделала акцент на глаза и сияющую кожу. Золотые браслеты идеально дополнили яркий летний образ знаменитости. Мандариновый оттенок наряда эффектно сочетался с загорелым цветом кожи звезды. Снимок моментально набрал массу лайков в Сети.

«Боже, ты красотка», «Все полыхает вокруг», «Ты — моя мечта», «О тебе мечтает каждый мужчина», «На твою фигуру хочется любоваться бесконечно», «Ты — самая красивая из сестер Кардашьян», — прокомментировали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Мишель Андраде впервые заговорила о своем любовнике.

«Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя», — отметила Андраде.