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    Шоу-биз

    О ней мечтает каждый. Миллиардерша Кайли Дженнер в прозрачном мини вызвала ажиотаж

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    <p>23-летняя Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой</p> <div></div> - О ней мечтает каждый. Миллиардерша Кайли Дженнер в прозрачном мини вызвала ажиотаж

    23-летняя Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой

    instagram.com/kyliejenner/

    Модель устроила чувственную фотосессию рядом со стеной своего особняка

    23-летняя Кайли Дженнер обожает провокационные съемки, для которых она примеряет самые соблазнительные наряды. Красотка не стесняется обнажаться, самая молодая миллионерша в мире всегда готова к смелым фотосессиям. На этот раз она примерила один из самых сексуальных нарядов, который только можно себе представить.

    Инстадива надела полупрозрачное мандариновое платье миниатюрной длины, дополненное соблазнительными разрезами по бокам и кокетливой бахромой снизу. Звезда позировала, повернувшись спиной к камере и сексуально выгнув спину. На последнем кадре Дженнер повернулась лицом: как оказалось, спереди платье тоже дополнено крошечными разрезами.

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    О ней мечтает каждый. Миллиардерша Кайли Дженнер в прозрачном мини вызвала ажиотаж
    О ней мечтает каждый. Миллиардерша Кайли Дженнер в прозрачном мини вызвала ажиотаж
    О ней мечтает каждый. Миллиардерша Кайли Дженнер в прозрачном мини вызвала ажиотаж
    instagram.com/kyliejenner/

    Кайли собрала волосы в тонкую косичку, а в макияже сделала акцент на глаза и сияющую кожу. Золотые браслеты идеально дополнили яркий летний образ знаменитости. Мандариновый оттенок наряда эффектно сочетался с загорелым цветом кожи звезды. Снимок моментально набрал массу лайков в Сети.

     «Боже, ты красотка», «Все полыхает вокруг», «Ты — моя мечта», «О тебе мечтает каждый мужчина», «На твою фигуру хочется любоваться бесконечно», «Ты — самая красивая из сестер Кардашьян», — прокомментировали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Мишель Андраде впервые заговорила о своем любовнике.

    «Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя», — отметила Андраде.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян
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