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    Шоу-биз

    Опубликован трейлер шпионского фильма с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли

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    Опубликован трейлер шпионского фильма с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли

    Премьера запланирована на 19 марта

    На YouTube появился трейлер шпионской драмы «Курьер» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

    Картина расскажет реальную историю скромного британского бизнесмена, завербованного МИ-6. По указанию спецслужб герой Камбербэтча должен наладить контакт с советским офицером ГРУ Олегом Пеньковским, которого сыграл Мераб Нинидзе — актер грузинского происхождения. Британцу будет необходимо добыть у русского информацию, которая поможет положить конец Карибскому кризису.

    В фильме также снимались Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел») и Джесси Бакли («Думаю, как все закончить»). Режиссер — Доминик Кук, известный в Британии прежде всего своими театральными постановками.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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