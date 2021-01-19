Сексуально и надежно. Модель придумала идеальный купальник для женщин с огромной грудью

Подписчики оценили дизайн вещи

Модель придумала купальный костюм для женщин с большим бюстом и порадовала поклонников. Об этом сообщают журналисты портала Daily Star.

Инстадива Авианна Элиза опубликовала фотографию в купальнике собственного дизайна pentaquini: название образовано от слово pentagon («пятиугольник») и bikini («бикини»).

Согласно материалу, верх купального костюма выполнен в виде пятиугольника. По словам модели, такая форма бюстгальтера лучше удерживает бюст большого размера. «В моем бикини я чувствую себя более защищенной. Такая модель лифа комфортней купальников других марок», — подчеркнула 33-летняя Элиза.

Подписчики оценили дизайн вещи и написали об этом в комментариях под размещенным постом, который набрал больше девяти тысяч лайков. «Какой необычный дизайн!», «Выглядишь потрясающе», «Сексуально и надежно одновременно», «Превосходная», — высказывались поклонники.

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