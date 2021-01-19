  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Сексуально и надежно. Модель придумала идеальный купальник для женщин с огромной грудью

    • Розсилка
    Инстадива Авианна Элиза - Сексуально и надежно. Модель придумала идеальный купальник для женщин с огромной грудью
    Инстадива Авианна Элиза
    Фото: @aviannahelise

    Подписчики оценили дизайн вещи

    Модель придумала купальный костюм для женщин с большим бюстом и порадовала поклонников. Об этом сообщают журналисты портала Daily Star.

    Инстадива Авианна Элиза опубликовала фотографию в купальнике собственного дизайна pentaquini: название образовано от слово pentagon («пятиугольник») и bikini («бикини»).

    Согласно материалу, верх купального костюма выполнен в виде пятиугольника. По словам модели, такая форма бюстгальтера лучше удерживает бюст большого размера. «В моем бикини я чувствую себя более защищенной. Такая модель лифа комфортней купальников других марок», — подчеркнула 33-летняя Элиза.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Сексуально и надежно. Модель придумала идеальный купальник для женщин с огромной грудью
    Сексуально и надежно. Модель придумала идеальный купальник для женщин с огромной грудью
    Фото: @aviannahelise

    Подписчики оценили дизайн вещи и написали об этом в комментариях под размещенным постом, который набрал больше девяти тысяч лайков. «Какой необычный дизайн!», «Выглядишь потрясающе», «Сексуально и надежно одновременно», «Превосходная», — высказывались поклонники.

    «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Веры Брежневой обескуражила фанатов откровенными фото.

    Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман живет в Америке. Там девушка получает высшее образование и не упускает возможности похвастаться стройной фигурой в летних нарядах

     Читайте также: Рубашку в трусы заправила? Настя Каменских оконфузилась на Мальдивах

    .

    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies