Светлана Тарабарова умилила сеть снимками с годовалой дочерью (фото)

Артистка год назад второй раз стала мамой

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова в своем Инстаграме опубликовала яркие фото с празднования первого дня рождения дочери Марии.

Артистка отпраздновала особый осенний день в кругу самых родных. Она устроила атмосферный семейный праздник в собственном загородном доме.

Именинницу звездная мамочка одела в невероятно красивое светло-коричневое платье с белым воротничком. Праздничный образ Марии довершил обруч с бантиком. Ее сфотографировали с большим тортом и сняли на видео, когда красавица искренне улыбалась.

К публикации Светлана прикрепила селфи с дочкой. На ее лице также сияла улыбка. Артистка невероятно счастлива, что воспитывает двух замечательных деток.

«Будь собой, будь счастливой! Мы любим тебя безгранично! Счастливого дня рождения, крошка Мария! Твоя семья и друзья», – с нежностью подписала кадры Тарабарова.

Ранее «Скотч» сообщал, почему подопечная Вакарчука не поздравила его с рождением сына.

«Мне так стыдно, но я еще не поздравила его, хотя мы несколько раз виделись. И мы когда видимся, это как само собой разумеется, что я его поздравляю. Но лично ему этого не сказала », – поделилась Соловий

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