Скандальная свадьба. Меган Маркл вынудила Елизавету II дать ей тиару

Бывшая актриса известна непростым характером

Внук британской королевы Гарри дал понять всей семье, что будет ставить на первое место Меган, еще до того, как она стала его женой. Краски начали сгущаться накануне бракосочетания, когда выяснилось, что невеста хочет определенную тиару, но не может ее получить.

Королевский эксперт Эндрю Мортон пояснил, что инициатором скандала был принц Гарри. «Именно с легкой руки Гарри ухудшалось отношения между Сассексами и королевской семьей. Но в итоге удар на себя брала сама Меган», — заявил Эндрю.

На внеплановой встрече, когда Маркл делали пробную прическу, будущая герцогиня поняла, что тиару, о которой она просила, ей так и не принесли. Из-за этого невеста накричала на королевского стилиста Энджелу Келли. Мортон уверяет, что в тот момент Гарри попросил каждого запомнить следующее: «Что Меган хочет, Меган получает».

Внук британской королевы поступил жестко, а в итоге Елизавета II сказала, что она дает Меган ту самую тиару. Главным скандалистом оказался Гарри, но все приближенные двора запомнили, что именно Меган хотела тиару и вела себя недостойным образом. Изменить эти убеждения уже было невозможно, утверждает Эндрю Мортон в своей книге «Меган: голливудская принцесса».

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