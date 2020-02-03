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    Участник кулинарного шоу «МастерШеф-8» Влад Мицкевич станет папой

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    Участник кулинарного шоу «МастерШеф-8» Влад Мицкевич станет папой
    instagram.com/mitskevychvlad

    Не так давно Влад Мицкевич женился. Но настоящей неожиданностью стало известие о том, что Влад вскоре станет папой.

    Не так давно соцсети взорвала новость о том, что участник кулинарного шоу Влад Мицкевич и его девушка  Наталия стали мужем и женой. Тогда они поделились трогательными свадебными фото. Время расставило все по своим местам и в их случае доказало истинность и серьезность чувств. 

     Не успели подписчики поутихнуть после известия о свадьбе, как на днях пара на своих страничках в Instagram поделилась по-настоящему великолепной новостью. Влад и Наталья Мицкевичи вскоре станут родителями.

    В подписях к фото пара немногословна:

    «Просто без слов. Что бы ни написали, нам будет приятно. «Мы» без комментариев», – пишет Влад.

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    instagram.com/mitskevychvlad

    На токсичные комменты о свадьбе «по залету» Влад ответил, что заявление в ЗАГС они с Натальей подали еще в сентябре, а о радостном известии они узнали в ноябре. Пол первенца пока остается загадкой. 

    знаменитости фотография Instagram
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