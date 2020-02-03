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    Шоу-биз

    Лилия Ребрик поделилась новой информацией о дочери

    • Розсилка
    Лилия Ребрик поделилась новой информацией о дочери

    Популярная телеведущая рассказала о своей младшей дочери Полине, которой всего 1 год и 8 месяцев

    Ребрик рассказала, что как только она едет на гастроли, то сразу же начинает сильно скучать по своим детям. Она пересматривает фотографии и постоянно звонит, чтобы узнать, как поживают ее дочери.

    Телеведущая откровенно рассказала об окончании грудного вскармливания. Она отметила, что старшую дочь Диану кормила грудью ровно 1 год и 4 месяца.

    «Помню, именно в новогоднюю ночь я дала Диане «праздничную титю» и привет взрослая жизнь. Мне говорили, что это стресс для ребенка, но оказалось, что это стресс больше для мамы. Потому что Диана и не вспоминала - не дают, так не дают. Самодостаточность в ней уже тогда зашкаливала. А мне тогда даже грустно было, что она и не вспоминает. Я наслушалась историй, как дети плачут, не отпускают маму, маме приходится ехать из дома на несколько дней, чтобы ребенок привык», - рассказала Ребрик.

    liliia_307
    instagram.com/liliia.rebrik

    При этом она отметила, что с младшей дочерью все наоборот, она от рождения «мамина дочка». И она всегда с нетерпением ждала, когда, мама будет ее кормить грудным молоком.

    В последнее время Полина могла спокойно подойти к маме, если она сидела на диване, задрать футболку и стоя взять то, что ей нужно. Лилия подумала, что пора уже заканчивать с этим, но дочь не хотела это прекращать.

    «И я скажу вам, не слишком и я хотела «отпускаться». Так хочется продлить эти моменты ... это ощущение абсолютного счастья ... это уединение тебя с ребенком ... эти бесценные моменты, когда ты просто молчишь и смотришь ребенку в глаза, а она спокойно нямает и засыпает ... Ты - мама и это лучшее, что ты сделала в своей жизни. И вот перед поездкой в теплые края я сознательно настроилась заканчивать грудное вскармливание. Даже кормя Польку перед отъездом, сказала ей об этом. Она как будто поняла о чем говорилось, ручками потянула меня за шею и обняла», - написала телеведущая.

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