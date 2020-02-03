Звезда «Квартала 95» позировала в необычном образе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артистка предстала в черном плаще и колготках в сеточку

Певица позировала в необычном и очень стильном образе. Данное фото звезда опубликовала в своем Instagram. Вера, вероятно, сидит на стуле, схватившись за пояс плаща и затянув его покрепче.

Девушка немного откинула свой дерзкий наряд назад и под ним показались стройные ножки в колготках в сеточку. Больше из одежды на Кекелии, по всей видимости, ничего не было.

Стоит отметить, что под плащом виднелся кусочек оголенного тела. Завершали стильный образ узкие очки.

Вера не улыбалась на снимке и в камеру не смотрела. Прическа с волнистыми волосами очень подходит звезде.

«Пора доставать плащи;))))», - подписала снимок певица. Почти за сутки публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

«Пора снимать плащи», «Ваууууу», «Напомнила Тринити из фильма «Матрица», «Моя любовь», «Уляляля как жарко стало от такой жрицы», «Wow!», «Невероятная», «Ого, Верочка, ну огонь», «Новая песня?», «Ну неужели», «Огонь», «Класс», «Вау», «Вееееераааа!!! Уау! Вот это образ! Агонь», «Аж челюсть отвисла», «Как жарко стало!», - написали пользователи сети.