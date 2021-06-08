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    Роскошная экс-«Виа Гра» в крошечном топе засветила упругий живот (фото)

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    Певица Санта Димопулос - Роскошная экс-«Виа Гра» в крошечном топе засветила упругий живот (фото)
    Певица Санта Димопулос
    instagram.com/santadimopulos/

    Артистка отдыхает в Греции

    Известная певица и победительница «Танцев со звездами» Санта Димопулос снова сиганула в теплые края.

    На этот раз артистка выбрала для отдыха не любимый Дубай, а Грецию, откуда и делится эффектными снимками. Так, в фотоблоге экс-участница «Виа Гры» запостила снимок, на котором предстала в крошечном черном топе и белых джинсах. Артистка засветила стройную фигуру и похвасталась упругим прессом.

    «Привет, прекрасная Греция! Последний раз в Афинах была в 14 лет», — написала исполнительница и обратилась к фолловерам с просьбой посоветовать интересные места для прогулки.

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    Роскошная экс-«Виа Гра» в крошечном топе засветила упругий живот (фото)
    Роскошная экс-«Виа Гра» в крошечном топе засветила упругий живот (фото)
    Роскошная экс-«Виа Гра» в крошечном топе засветила упругий живот (фото)
    Роскошная экс-«Виа Гра» в крошечном топе засветила упругий живот (фото)
    Роскошная экс-«Виа Гра» в крошечном топе засветила упругий живот (фото)
    Роскошная экс-«Виа Гра» в крошечном топе засветила упругий живот (фото)
    instagram.com/santadimopulos/

    Со своей стороны, пользователи охотно поделились спискам must see и не забыли порадовать звезду комплиментами.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

    Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

    «Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.

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    Теги: знаменитости Монатик певица шоу-бизнес
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    Роскошная экс-«Виа Гра» в крошечном топе засветила упругий живот (фото)