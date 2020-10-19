«Вышла за грани приличия»: дочь Алека Болудина в прозрачном белье поразила фанатов



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24-летняя дочь голливудских актеров Ким Бейсингер и Алека Болудина превзошла саму себя instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

Звезда показала поклонникам тело в крайне провокационном бра и трусиках

24-летняя модель Айрленд Болудин абсолютно не стесняется обнажаться перед широкой публикой. Она поборола подростковые комплексы и стремится на личном примере научить девушек любить свое тело. Айрленд прибегает к радикальным мерам, которые не всем по душе.

Кузина Хейли Бибер сегодня облачилась в пикантный комплект алого кружевного белья. Блондинка позировала на кухне, одетая в миниатюрное бра, едва прикрывшее соски, и трусиках на тонких лямках.

Болдуин дополнила откровенный образ тонкими стрелками на веках. Дочь исполнителей главных ролей в фильме «Привычка жениться» стояла перед камерой так, что можно было без труда разглядеть её стройное тело и татуировки на нем.

«Детка, ты огонь!», «Мамочки, это феерично!», «По-моему, ты вышла за грани приличия, но я в восторге!», «Кажется, кому-то стоит быть скромнее», «Упс, ты меня смущаешь», «У меня шок!», «Богиня и королева в одном лице», — написали пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.