50-летняя Наоми Кэмпбелл в сетке без белья вызвала фурор (фото)



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50-летняя модель Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной фотосессии instagram.com/naomi/

Модель примерила наряд, который не оставил простора для фантазии, обнажив идеальную грудь красавицы

Звезда мировых подиумов, 50-летняя Наоми Кэмпбелл, известна своей точеной фигурой, которая не утратила своей привлекательности за оды модельной карьеры. «Черная пантера» тщательно следит за питанием, занимается спортом и не позволяет себе поблажек. Красавица снова продемонстрировала безупречные формы, снявшись в чувственном фотосете.

Кэмпбелл предстала в эффектном образе, состоящем из прозрачного топа-сетки свободного кроя и ультракороткой юбки из вязаного полотна. Под топом не оказалось бюстгальтера, и обнаженная грудь просвечивала сквозь отверстия в ткани. Модель позировала в объемном меховом капюшоне и с поясной сумкой из белого меха с разноцветными лого Louis Vuitton. Наоми завершила фактурный ансамбль удлиненными митенками из кожи.

instagram.com/naomi/

Сексуальная поза модели привела фанатов в восторг. Они отметили, что знаменитость по‑прежнему хороша и неподражаема. «Какая ты сексуальная!», «Дерзкая красотка!», «Годы над тобой не властны!», «Никого красивее я еще не видел!» — не поскупились на комплименты фолловеры Наоми.

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