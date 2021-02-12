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    Шоу-биз

    52-летняя модель в одном бикини вышла на мороз, чтобы похвастаться упругими ягодицами (фото)

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    Датская супермодель Хелена Кристенсен - 52-летняя модель в одном бикини вышла на мороз, чтобы похвастаться упругими ягодицами (фото)
    Датская супермодель Хелена Кристенсен
    instagram.com/helenachristensen/

    Звезда удивила фанатов

    Датская супермодель Хелена Кристенсен вышла на мороз в купальнике и удивила поклонников. Серией снимков она поделилась на своей странице в Instagram.

    На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость запечатлена со спины с распущенными волосами в бикини лилового оттенка. При этом она позирует босиком на снегу. «Поиск ледяной проруби», — подписала она пост, который набрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях Кристенсен объяснила подписчикам, что купается в холодной воде для поддержания здоровья.

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    52-летняя модель в одном бикини вышла на мороз, чтобы похвастаться упругими ягодицами (фото)
    52-летняя модель в одном бикини вышла на мороз, чтобы похвастаться упругими ягодицами (фото)
    instagram.com/helenachristensen/

    Фанаты оценили внешний вид манекенщицы и принялись писать ей комплименты. «Потрясающие снимки, но будь осторожна!», «Твое тело!», «Прекрасные фото, Хелена! Ты гораздо смелее меня», «Глобальное потепление!», «Боже! Аккуратно, ты так горяча, что растапливаешь снег», «Богиня», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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