Дети Кейт Миддлтон будут праздновать Рождество отдельно от взрослых



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Рождество в королевской семье ежегодно отмечается по одному сценарию

Для малышей накроют столы в детской комнате

С утра родные Елизаветы II отправляются на службу, а потом собираются за праздничным столом у королевы в Сандрингеме Бывший повар королевы Великобритании раскрыл, какие блюда неизменно присутствуют у нее на рождественском столе.

Продукты и оборудование для семейного празднования отвозят в королевское поместье на армейских грузовиках. Все ингредиенты для приготовления блюд должны быть идеальными.

На столе обязательно будет две дюжины индеек, при этом вес каждой из них составит по 13 килограммов. Кроме этого, члены монаршего семейства отведают голову кабана, фуа-гра и рождественские пудинги.

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма будут праздновать отдельно от взрослых. Для малышей накроют столы в детской комнате. Их меню отличается только размером порций и меньшим количеством приправ.