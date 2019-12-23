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    Шоу-биз

    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)

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    <p>38-летняя артистка сфотографировалась под праздничным деревом со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари и поздравила его с наступающим Рождеством</p> <div></div> - Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)

    38-летняя артистка сфотографировалась под праздничным деревом со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари и поздравила его с наступающим Рождеством

    Фото: instagram.com/britneyspears/

    Праздники 38-летняя звезда встречает со своим молодым возлюбленным

    Скандальная американская поп-звезда Бритни Спирс похвасталась своей рождественской елкой в Instagram. Елочка у певицы в Майами в три человеческих роста, ее ветвей практически не видно под обилием гирлянд и игрушек. Под зимней красавицей «пасутся» олени из лампочек, и вся эта композиция светится по-модному белым светом.

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    38-летняя артистка сфотографировалась под праздничным деревом со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари и поздравила его с наступающим Рождеством.

    «Санта-Клаус потерял много веса в этом году. Пожалуйста, оставьте под елкой протеиновое печенье», – пошутил мужчина в комментариях.

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    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)
    Фото: instagram.com/britneyspears/

    Напомним, Сэм – не актер и не певец, он – инструктор по фитнесу. Последние полгода он не только окружает Бритни теплом и заботой, но и занимается укреплением ее здоровья. Благодаря ему звезда отошла от потрясений, связанных с судами, наркотиками, психиатрическими клиниками. Недавно пара скромно отметила день рождения Спирс, но, похоже, на Рождество влюбленные решили не скупиться.

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