Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой (фото)



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38-летняя артистка сфотографировалась под праздничным деревом со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари и поздравила его с наступающим Рождеством Фото: instagram.com/britneyspears/

Праздники 38-летняя звезда встречает со своим молодым возлюбленным

Скандальная американская поп-звезда Бритни Спирс похвасталась своей рождественской елкой в Instagram. Елочка у певицы в Майами в три человеческих роста, ее ветвей практически не видно под обилием гирлянд и игрушек. Под зимней красавицей «пасутся» олени из лампочек, и вся эта композиция светится по-модному белым светом.

38-летняя артистка сфотографировалась под праздничным деревом со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари и поздравила его с наступающим Рождеством.

«Санта-Клаус потерял много веса в этом году. Пожалуйста, оставьте под елкой протеиновое печенье», – пошутил мужчина в комментариях.

Напомним, Сэм – не актер и не певец, он – инструктор по фитнесу. Последние полгода он не только окружает Бритни теплом и заботой, но и занимается укреплением ее здоровья. Благодаря ему звезда отошла от потрясений, связанных с судами, наркотиками, психиатрическими клиниками. Недавно пара скромно отметила день рождения Спирс, но, похоже, на Рождество влюбленные решили не скупиться.