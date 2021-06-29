63-летняя голливудская звезда ярком бикини взорвала сеть (фото)

Голливудская актриса расслабилась около собственного особняка в Лос-Анджелесе

63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун может похвастаться идеальной фигурой. Актриса никогда не скрывала, что с достоинством принимает свой возраст, хотя иногда ей это дается непросто. Шэрон регулярно занимается спортом и тщательно следит за своим питанием, что позволяет ей поддерживать себя в идеальной форме.

Звезда фильма «Основной инстинкт» по-прежнему позволяет себе смелые наряды. Стоун справедливо считает, что такую фигуру не стоит прятать под одеждой оверсайз. Сегодня актриса поделилась новым снимком, на котором она предстала в купальнике.

instagram.com/sharonstone/

Снимок Стоун сразу же набрал много лайков в Instagram. Подписчики сделали самые теплые комплименты артистке. «Достойна "Оскаров" всего мира», «Это просто фигура мечты, идеал идеалов», «Феноменальная фигура, лучшая женщина в мире», «Восхитительная красавица, просто нереальная», — прокомментировали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.