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    63-летняя голливудская звезда ярком бикини взорвала сеть (фото)

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    63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун показала, как проводит выходные - 63-летняя голливудская звезда ярком бикини взорвала сеть (фото)

    63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун показала, как проводит выходные

    instagram.com/sharonstone/

    Голливудская актриса расслабилась около собственного особняка в Лос-Анджелесе

    63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун может похвастаться идеальной фигурой. Актриса никогда не скрывала, что с достоинством принимает свой возраст, хотя иногда ей это дается непросто. Шэрон регулярно занимается спортом и тщательно следит за своим питанием, что позволяет ей поддерживать себя в идеальной форме.

    Звезда фильма «Основной инстинкт» по-прежнему позволяет себе смелые наряды. Стоун справедливо считает, что такую фигуру не стоит прятать под одеждой оверсайз. Сегодня актриса поделилась новым снимком, на котором она предстала в купальнике.

    instagram.com/sharonstone/
    instagram.com/sharonstone/

    Снимок Стоун сразу же набрал много лайков в Instagram. Подписчики сделали самые теплые комплименты артистке. «Достойна "Оскаров" всего мира», «Это просто фигура мечты, идеал идеалов», «Феноменальная фигура, лучшая женщина в мире», «Восхитительная красавица, просто нереальная», — прокомментировали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    63-летняя голливудская звезда ярком бикини взорвала сеть (фото)