«Никогда не смогу быть мамой». Украинская звезда «Евровидения» борется с раком

Врачи сказали артистке, что она не сможет иметь детей

Украинская певица и актриса Мика Ньютон, которая живет и работает в США, в сентябре прошлого года впервые рассказала, что боролась с раком яичника.

Артистка поделилась с поклонниками фотографией, на которой изображена на больничной койке. Под фото Мика рассказала о том непростом времени. По словам певицы, тогда врачи сказали ей, что у нее рак яичников третьей стадии.

«Они сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии но самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой. Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать все то, через что мы прошли ... но произошло чудо! Через неделю пришли анализы, которые показали, что у меня первая стадия, поэтому в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть», — поделилась Ньютон.

instagram.com/mikanewton/

Как отметила знаменитость, ее исцелили молитвы и позитивные мысли. Мика посоветовала никогда не отказываться от своей мечты:

«Я искренне верю, что вся духовная работа, которую я проработала до операции, сработала! Трое онкологов, которые были на операции, не поверили результатам анализов! Я знаю одно: если вы примете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены», - рассказала певица.

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