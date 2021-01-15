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    Жизнь

    «Никогда не смогу быть мамой». Украинская звезда «Евровидения» борется с раком

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    Певица Мика Ньютон - «Никогда не смогу быть мамой». Украинская звезда «Евровидения» борется с раком
    Певица Мика Ньютон
    instagram.com/mikanewton/

    Врачи сказали артистке, что она не сможет иметь детей

    Украинская певица и актриса Мика Ньютон, которая живет и работает в США, в сентябре прошлого года впервые рассказала, что боролась с раком яичника.

    Артистка поделилась с поклонниками фотографией, на которой изображена на больничной койке. Под фото Мика рассказала о том непростом времени. По словам певицы, тогда врачи сказали ей, что у нее рак яичников третьей стадии.

    «Они сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии но самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой. Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать все то, через что мы прошли ... но произошло чудо! Через неделю пришли анализы, которые показали, что у меня первая стадия, поэтому в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть», — поделилась Ньютон.

    instagram.com/mikanewton/
    instagram.com/mikanewton/

    Как отметила знаменитость, ее исцелили молитвы и позитивные мысли. Мика посоветовала никогда не отказываться от своей мечты:

    «Я искренне верю, что вся духовная работа, которую я проработала до операции, сработала! Трое онкологов, которые были на операции, не поверили результатам анализов! Я знаю одно: если вы примете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены», - рассказала певица.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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