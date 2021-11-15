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    Адель получит $100 миллионов за концерт

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    Певица Адель - Адель получит $100 миллионов за концерт
    Певица Адель
    instagram.com/adele/

    Певица мощно вернулась на сцену

    После шестилетнего перерыва Адель наконец вернулась. Остались буквально считанные дни до выхода ее нового альбома. Сегодня поклонники певицы ждут ее на шоу Adele One Night Only, где она не только даст интервью Опре Уинфри, но и выступит.

    Источники Daily Mail сообщили, что сумма сборов за это шоу может превысить 100 миллионов долларов.

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    Адель получит $100 миллионов за концерт
    Адель получит $100 миллионов за концерт
    Адель получит $100 миллионов за концерт
    Адель получит $100 миллионов за концерт

    Ранее «Скотч» сообщал, что Адель пожаловалась на проблемы с психикой.

    Звезда призналась, что из-за депрессии она в течение нескольких недель практически не вставала с постели и целыми днями смотрела сериал «Клан Сопрано».

    Тогда они с Конекки делили опеку над девятилетним сыном, она много ночей поводила в одиночестве наедине со своими мыслями и переживаниями, в результате чего у нее развилась тревожность.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Адель получит $100 миллионов за концерт