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    Шоу-биз

    Молодая жена Виктора Павлика разделась на камеру (фото)

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    <p>Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова эротично позировала топлес</p> <div></div> - Молодая жена Виктора Павлика разделась на камеру (фото)

    Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова эротично позировала топлес

    Девушка поделилась откровенным фото

    Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась довольно откровенным фото.

    На своей странице в Instagram любимая артиста опубликовала снимок, на котором позувла топлес.

    На фотографии Екатерина изображена в длинной плиссированной клетчатой юбки и с цветком в руках, которой украсила свой образ. Обнаженную грудь женщина прикрыла руками.

    screenshot_12_32
    instagram.com/repyahovakate/

    «Сейчас я чувствую себя такой же беспомощной, как на этой фотографии ... Просто хочется, чтобы у всех, все было хорошо. Кстати, какие у вас желания и мечты? У меня желание одно: поехать на гастроли в долго-долго», - написала под фото Катарина.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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