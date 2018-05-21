Активисты хотят сорвать концерт Виталия Козловского в Одессе

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Виталий Козловский

Певца обвиняют в поддержке экс-мэра Славянска Нели Штепы и выступлении в Москве

Патриотично настроенные активисты организации «Всеукраинская люстрация» обратились к главе Одесской ОГА, руководству областных полиции и СБУ с требованием отменить выступление певца Виталия Козловского. Концерт артиста был запланирован на 2 июня в ночном клубе «Итака».

По мнению представителей этой организации, концерт Козловского является «категорически недопустимым». Они утверждают, что певец якобы не знает, кто начал войну на Донбассе, кто агрессор и кто оккупировал украинскую территорию. Также ему предъявляют обвинения за выступление в Москве 9 мая и за поддержку экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Автор заявления предупреждают, что концерт Виталия Козловского может спровоцировать массовые беспорядки в Одессе, столкновения между патриотически настроенными одесситами и охраной ночного клуба.

Напомним, Заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил 9 мая на концерте ко Дню Победы в московском районе Солнцево, на центральной площади. Снимки и видео выступления украинского артиста опубликовали пользователи Сети на своих страницах в Instagram, сопровождая их хештегами #москвасолнцево, #виталийкозловский, #9мая, #деньпобеды. Позже певец на своей странице Instagram объяснил, почему выступал в Москве именно 9 мая.

Джерело: ТСН