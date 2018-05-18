«Забыл мову»: Melovin прокомментировал свой языковой конфуз на «Евровидение»

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Melovin

Артист рассказал, что активно совершенствует свое знание украинского языка

В ходе одной из пресс-конференций на «Евровидения-2018» с украинским певцом Melovin случился конфуз. Артист забыл одно слово на украинском и уточнил его у своего коллеги. Этот нюанс подхватили представители российской прессы. В связи с этим в стране-агрессоре появились новости с заголовками «Украинский певец опозорился на «Евровидении» и «забыл мову».

При этом стоит отметить, что представитель нашей страны на песенном конкурсе общался исключительно на украинском языке, а также не давал комментариев российским журналистам.

При этом представители СМИ отметили, что неоднократно он переходил на суржик, ведь ему не хватает практики в государственном языке. Сам же артист оправдался за свое знание украинского и сказал, что каждый день совершенствуется в этом.

«Для меня было важно говорить именно на украинском языке в Португалии, когда представляешь свою страну. Я учился в украинской школе, с родителями общаюсь очень часто на украинском, просто с какими-то элементами суржика. Но из-за того, что не хватает практики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова, а тем более, напомню, когда ты сидишь и тебя снимает очень много камер», - объясняет певец.

Также он отметил, что не нуждается в услугах репетитора. «Я и так каждый день учу украинский, потому что мне это необходимо. Мне очень хочется говорить на украинском. Я не вижу смысла брать специально репетитора. Все мы быстро учимся, впитываем как губки. Не вижу никакой проблемы. Я вообще считаю, что никто не говорит идеально по-украински. Просто нужно стараться говорить как можно чище и правильнее», - говорит Melovin.

Как сообщалось ранее, на песенном конкурсе «евровидение-2018» певец занял 17 строчку. Недобрав балы в судейском голосовании. При этом слушатели активно отдавали голоса за нашего музыканта.

Джерело: Обозреватель