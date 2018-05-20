Кристина Агилера выступила в защиту Канье Уэста

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Канье Уэст и Кристина Агилера

Певица считает, что у него просто «причудливо работающий ум»

После вынужденного перерыва от публичности Канье Уэст вновь вернулся в центр всеобщего внимания и за последнее время успел порадовать СМИ рядом новых выходок

Неожиданно в защиту Канье выступила коллега по музыкальной индустрии Кристина Агилера, которая считает, что многие поступки и слова Уэста просто вырывают из контекста – а это занятие, надо признать, является чуть ли не любимым развлечением большинства СМИ.

Напомним, не так давно Канье Уэст наделал немало шума, сначала публично поддержав президента Дональда Трампа, а потом заявив, что почти 400-летняя история рабства была «выбором», сделанным самими темнокожими.

Хотя многие звезды Канье Уэста осудили, Кристина Агилера заявила, что Канье – «хороший человек», у которого просто «причудливо работающий ум».

«Канье, вы знаете, он порой выдает всякое. Его ум работает причудливо, скажем так. Я всегда была поклонницей его творчества… Как бы то ни было, он творит от чистого сердца. В его песнях это чувствуется. Это искренне. Это ощущается, как его жизненная правда, даже если кто-то и воспринимает это как-то не так», считает Кристина. «Порой он напоминает мне меня саму – я напоминаю себе, что у него просто очень своеобразный образ мыслей, иногда он теряется в собственных мыслях, но ты все равно ощущаешь, что где-то внутри он хороший человек. Порой нас всех неправильно понимают».

Джерело: popcornnews