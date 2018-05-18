Певица Lama показала странный поцелуй в новом клипе

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Lama

Артистка едва не утонула на съемках музыкального видео

Известная украинская певица Lama представила новое музыкальное видео на композицию «Привіт, привіт». Создатели музыкального видео отмечают, что создание этого видео едва не обернулись трагедией, пишет «Главком».

Как сообщалось ранее, во время съемок клипа в Португалии вокалистка Наталья Дзенькив должна была зайти далеко в воду, а один из музыкантов группы наблюдал за этим на берегу. Авторы клипа проигнорировали штормовое предупреждение, и одна из крупных волн сбила солистку. Оказавшись под водой, певица отметила, что едва не утонула. В результате ее спас музыкант, который по сюжету должен был ждать на берегу.

Несмотря на этот инцидент, работа над клипом продолжилась. Ее режиссером выступил Виктор Скуратовский. Десятки поклонников уже успели оценить новый клип группы Lama. Люди отметили, что это одна из лучших видеоработ активе коллектива.