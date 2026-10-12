Сервіси «Яндекса» досі не працюють після ударів: росіяни не можуть повернути гроші

Наслідки атак позначилися не лише на роботі цифрових платформ, а й на фінансових операціях користувачів

Через тривалі збої таксисти не можуть вивести зароблене, покупці – скасувати замовлення, а глядачі концертів Каньє Веста – повернути гроші за квитки.

Російські цифрові сервіси продовжують працювати зі збоями після атак на дата-центри «Яндекса». Користувачі скаржаться на проблеми з переказами коштів, оплатою підписок, поверненням покупок і виплатами за виконану роботу. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Зокрема, у «Яндекс Пеї» користувачі не можуть переказувати гроші та оплачувати підписки. Застосунок показує лише баланс картки, причому дані про нього не оновлюються. У пресслужбі компанії порталу повідомили, що продовжують відновлювати роботу сервісу.

«Яндекс» запевняє, що кошти користувачів перебувають у безпеці. За словами представників компанії, гроші не зберігаються безпосередньо в дата-центрі, а записи про рахунки мають кілька копій на різних майданчиках.

Збої також фіксують у «Яндекс Пошті», сервісах «Лавка» та «Їжа». Зокрема, користувачі скаржаться на недоступність служби підтримки. Проблеми виникли й у низці інших російських платформ, серед яких ЦІАН, «Аптека.ру», «Вкусно – и точка», Kaiten, «Мамлайф», сайти Нічної футбольної ліги та авіакомпанії Smartavia.

Через технічні проблеми клієнти служби доставки «Діксі» майже добу не могли скасувати замовлення. Як пишуть «Осторожно, новости», одній із покупчинь не повернули гроші навіть через 17 годин після скасування покупки. Водночас у застосунку продовжував відображатися пошук кур’єра.

Проблеми зачепили й працівників сервісів. Таксисти розповідають, що не можуть вивести гроші зі своїх рахунків, зокрема на пальне. Зміна банку для отримання виплат не допомагає. Один із кур’єрів повідомив, що не може отримати зароблені кошти вже другий день.

Окремою проблемою стало повернення квитків на скасовані концерти Каньє Веста, які мали відбутися 10 та 11 жовтня на «Газпром Арені». За даними «Осторожно, новости», глядачі не можуть оформити повернення через сайт квиткового оператора Intickets.

Для підтвердження операції сайт вимагає код, який не надходить на «Яндекс Пошту». Користувачам з іншими електронними адресами система повідомляє, що операція недоступна. На гарячій лінії одній із глядачок пояснили, що організатор поки не відкрив повернення коштів.

Варто нагадати, що Міністерство цифрового розвитку Росії обговорює з Міноборони РФ захист датацентрів компанії «Яндекс» після серії атак безпілотників. За словами російського міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва, удари по таких об’єктах стали безпрецедентними.