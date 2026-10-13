Російський дрон впав на житловий будинок у Львівській області

Влада зауважила, що інформації про постраждалих наразі не надходило

Пошкоджені три автомобілі через російський удар

Під час повітряної тривоги збитий російський безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового та очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

«Повідомляють про влучання дрона в житловий будинок у селі Муроване. Це сусідня зі Львовом громада», – наголосив Садовий.

За попередньою інформацією Козицького, під час повітряної тривоги збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок. Очільник ОВА уточнив, що внаслідок цього спалахнули два будинки.

«Пошкоджені три автомобілі. Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці працюють всі служби», – додав Козицький.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Внаслідок атаки в одній із багатоповерхівок було вибито вікна.

До слова, 12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, попередньо випустивши шість балістичних ракет, а також атакували Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 «Бандероль».