Головна Київ Відео
search button user button menu button

Піаніст Євген Хмара заграв гімн Києва на роялі у метро та вразив українців (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Піаніст Євген Хмара заграв гімн Києва на роялі у метро та вразив українців (відео)
Євнен Хмара та Олександр Селезньов заграли композицію «Як тебе не любити, Києве мій»
фото: скриншот Іnstagram/evgenykhmara
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Барабанщик Олександр Селезньов заграв у дуеті з піаністом на джавеліні

Український піаніст-віртуоз Євген Хмара виконав видатну композицію «Як тебе не любити, Києве мій» у столичному метрополітені просто посеред колій у дуеті з популярним барабанщиком Олександром Селезньовим. Живе виконання гімну Києва вразило українців. Про це пише «Главком» із посиланням на допис піаніста в Instagram.

Виступ Євгена Хмари відбувся з нагоди Дня Києва. Піаніст виконав гімн столиці у тунелі метро в Києві. Музикант заграв на білосніжному роялі, який спустили на колії.

Разом із Євгеном Хмарою у кадрі з’явився барабанщик та військовий Олександр Селезньов. Він виконав композицію «Як тебе не любити, Києве мій» на незвичному інструменті. Музикант відбивав ритм пісні на «джавеліні».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Як Тебе не любити, Києве мій» в тунелі київського метрополітену на білому роялі та джавеліні. Наша столиця. Наше серце. Наш центр сили, свободи та історії. Києве, з Днем народження!» – йдеться у дописі Євгена Хмари.

Цей перфоманс викликав безліч емоцій серед українців. Користувачі були вражені живим та незвичним виконанням легендарної композиції. Глядачі оцінили не лише гру музикантів, але й місце, де пройшов їхній виступ:

  • «Браво, локація дійсно актуальна і зворушлива. Нехай завжди лунає красива українська музика, пісня, мова і нехай живе і процвітає наша мирна Україна!»
  • «Дивовижне виконання і звучання!»
Піаніст Євген Хмара заграв гімн Києва на роялі у метро та вразив українців (відео) фото 1
фото: скриншот Іnstagram/evgenykhmara
  • «З Днем Києва».
  • «Акустика там просто топ».
  • «Браво! Слава Україні».
Піаніст Євген Хмара заграв гімн Києва на роялі у метро та вразив українців (відео) фото 2
фото: скриншот Іnstagram/evgenykhmara
  • «Я не знаю, хто це придумав, але це геніально».
  • «Музика жива душа української культури».
Піаніст Євген Хмара заграв гімн Києва на роялі у метро та вразив українців (відео) фото 3
фото: скриншот Іnstagram/evgenykhmara
  • «Чудовий дует! І знову нестандартні ударні!»
  • «Сльози водоспадом! Дзеркало душі нашого Києва!»

Нагадаємо, у неділю, 31 травня, українська столиця відзначала день народження. Українські зірки привітали Київ зі святом. Знаменитості поділилися зворушливими спогадами, розповідали про улюблені місця, показували архівні фото, дякуючи Києву за його тепло та бажають миру. 

Читайте також:

Теги: Київ метро культура столиця свято Євген Хмара

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чию історію підтримує Український культурний фонд?
Чию історію підтримує Український культурний фонд?
12 травня, 22:22
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
4 травня, 23:58
Внаслідок ДТП обійшлося без постраждалих
Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
4 травня, 15:25
Тривалість метеорологічної весни збіглася з кліматичною нормою
У Києві розпочалося метеорологічне літо
7 травня, 08:30
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло на лінію «101» о 09:26
У центрі столиці через коротке замикання загорілося масажне крісло
7 травня, 15:18
Зустріч президента України з міністром оборони Німеччини
Україна і Німеччина працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї (фото)
11 травня, 18:52
Клумба-вишиванка в Оболонському районі столиці
Квітковий код нації: до Дня вишиванки столичні зеленбудівці створили унікальні клумби
21 травня, 10:49
Посольство США зробило заяву про свою роботу в Києві
Чи буде евакуація дипломатів з Києва? Посольство США дало чітку відповідь
28 травня, 10:54
Негода триватиме до кінця доби 28 травня 2026 року
На Київщину сунуть грози та град: оголошено штормове попередження
28 травня, 13:18

Відео

Піаніст Євген Хмара заграв гімн Києва на роялі у метро та вразив українців (відео)
Піаніст Євген Хмара заграв гімн Києва на роялі у метро та вразив українців (відео)
Київ затопило через зливу (відео)
Київ затопило через зливу (відео)
Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини
Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини
Родина лосів влаштувала забіг через проспект на Оболоні (відео)
Родина лосів влаштувала забіг через проспект на Оболоні (відео)
У передостанній день квітня на Оболоні раптово пішов сніг (відео)
У передостанній день квітня на Оболоні раптово пішов сніг (відео)
У Києві жінка впала в яму, що утворилася через прорив труби (відео)
У Києві жінка впала в яму, що утворилася через прорив труби (відео)

Новини

На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua