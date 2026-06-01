Піаніст Євген Хмара заграв гімн Києва на роялі у метро та вразив українців (відео)

Євнен Хмара та Олександр Селезньов заграли композицію «Як тебе не любити, Києве мій»

Барабанщик Олександр Селезньов заграв у дуеті з піаністом на джавеліні

Український піаніст-віртуоз Євген Хмара виконав видатну композицію «Як тебе не любити, Києве мій» у столичному метрополітені просто посеред колій у дуеті з популярним барабанщиком Олександром Селезньовим. Живе виконання гімну Києва вразило українців. Про це пише «Главком» із посиланням на допис піаніста в Instagram.

Виступ Євгена Хмари відбувся з нагоди Дня Києва. Піаніст виконав гімн столиці у тунелі метро в Києві. Музикант заграв на білосніжному роялі, який спустили на колії.

Разом із Євгеном Хмарою у кадрі з’явився барабанщик та військовий Олександр Селезньов. Він виконав композицію «Як тебе не любити, Києве мій» на незвичному інструменті. Музикант відбивав ритм пісні на «джавеліні».

«Як Тебе не любити, Києве мій» в тунелі київського метрополітену на білому роялі та джавеліні. Наша столиця. Наше серце. Наш центр сили, свободи та історії. Києве, з Днем народження!» – йдеться у дописі Євгена Хмари.

Цей перфоманс викликав безліч емоцій серед українців. Користувачі були вражені живим та незвичним виконанням легендарної композиції. Глядачі оцінили не лише гру музикантів, але й місце, де пройшов їхній виступ:

«Браво, локація дійсно актуальна і зворушлива. Нехай завжди лунає красива українська музика, пісня, мова і нехай живе і процвітає наша мирна Україна!»

«Дивовижне виконання і звучання!»

фото: скриншот Іnstagram/evgenykhmara

«З Днем Києва».

«Акустика там просто топ».

«Браво! Слава Україні».

«Я не знаю, хто це придумав, але це геніально».

«Музика жива душа української культури».

«Чудовий дует! І знову нестандартні ударні!»

«Сльози водоспадом! Дзеркало душі нашого Києва!»

Нагадаємо, у неділю, 31 травня, українська столиця відзначала день народження. Українські зірки привітали Київ зі святом. Знаменитості поділилися зворушливими спогадами, розповідали про улюблені місця, показували архівні фото, дякуючи Києву за його тепло та бажають миру.