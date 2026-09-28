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У Голосіївському районі Києва російський дрон влучив у кафе (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Голосіївському районі Києва російський дрон влучив у кафе (відео)
Наслідки російської атаки на Київ
фото: скриншот з відео

Російська терористична армія атакувала столицю

У Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання російського БпЛА в кафе біля АЗС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За даними мера, екстрені служби прямують на місце.

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Нагадаємо, зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.

Як відомо, чотири людини постраждали внаслідок нічної російської атаки на Київ.

До слова, 27 вересня російські війська завдали удару по ринку «Столичний» у Софіївській Борщагівці під Києвом. Попередньо, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

Зауважимо, уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок цього постраждало багато людей, серед них – діти.

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Теги: Київ війна

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