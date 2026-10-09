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Американський сенатор зробив заяву про українські території та завершення війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Американський сенатор зробив заяву про українські території та завершення війни
Сенатор не бачить завершення війни через відмову України від суверенних територій, захоплених унаслідок російського вторгнення
фото: росЗМІ

Роджер Вікер заявив, що український народ не прагне таких випробувань, але готовий вистояти

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер заявив, що не бачить завершення війни Росії проти України ціною відмови Києва від суверенних територій. Про це американський сенатор сказав на пресконференції в Києві 9 жовтня, передає «Главком».

За словами Вікера, російський диктатор Володимир Путін не зможе перемогти український народ ані цього, ані наступного року. Водночас сенатор застеріг, що Росія й надалі може намагатися зробити життя українців нестерпним.

«Володимир Путін не зможе перемогти український народ ні цього, ні наступного року. Якщо ми це дозволимо, він може зробити життя українців нестерпним, і, гадаю, саме цього він і прагне», – заявив Вікер.

Окремо американський політик звернув увагу на загрози для цивільного населення напередодні зими. За його словами, минулорічний зимовий період був дуже складним для українців через російські атаки.

Вікер припустив, що Росія може продовжити удари не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по системах водопостачання, щоб посилити гуманітарні наслідки війни.

«Окрім відключень електроенергії та відсутності опалення й світла, ми розуміємо, що Володимир Путін має на меті також завдати ударів по системі водопостачання, щоб ще більше посилити страждання людей», – наголосив сенатор. Він також заявив, що український народ не прагне таких випробувань, але готовий вистояти.

Підсумовуючи свою позицію щодо можливого мирного врегулювання, Вікер наголосив, що не бачить завершення війни через відмову України від суверенних територій, захоплених унаслідок російського вторгнення, яке порушує норми міжнародного права.

«З огляду на події останніх років і сьогоднішні обставини, я не бачу такого завершення війни, яке передбачало б відмову українського народу від своєї суверенної території, захопленої внаслідок вторгнення, що порушує норми міжнародного права», – резюмував він.

Вікер прибув до України у складі двопартійної делегації Конгресу США разом із сенатором Кевіном Крамером і конгресменами Марком Візі та Деном Креншоу. Американські законодавці проводять зустрічі з українськими посадовцями.

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Теги: США Україна війна переговори окуповані території

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