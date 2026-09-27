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Аналітик назвав категорію чоловіків, яких мобілізують найчастіше

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Аналітик назвав категорію чоловіків, яких мобілізують найчастіше
Основний акцент мобілізації був зроблений на чоловіків 40-50 років
фото: 65 окрема механізована бригада ЗСУ

За словами Олексія Куща, найбільш численна група населення в Україні – це люди, народжені з 1970-х до кінця 1980-х років

Найчисельнішою категорією серед мобілізованих є чоловіки віком від 40 до 50 років, а не молодь. І на це є певні причини. Як інформує «Главком», про це виданню «Новини. Live» розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За словами Олексія Куща, найбільш численна група населення в Україні – це люди, народжені з 1970-х до кінця 1980-х років, яким зараз якраз 40-50 років.

«Люди, які формують плани щодо структури призовного віку, вони ж дивляться демографію, таблиці, статистичні дані. І вони прекрасно розуміють, що найбільш чисельна група населення – це люди, які народилася з 70-х до кінця 80-х років. Вони з’явилися на світ у СРСР і їм зараз від 40 до 50 років. Відповідно, основний акцент мобілізації був зроблений саме на цю групу», – зазначив Кущ.

Також експерт вважає, що вікова група від 18 до 25 років – нечисельна. І це одна з причин, через яку їх нині не торкнулася мобілізація. Окрім того, молодь масово виїжджає за кордон.

«Там був певний бебі-бум. Він почався десь у 2006-2007 роках і був пов’язаний із сімейними виплатами. Потім невеликий сплеск був після 2010 року, але все одно це вже досить мала група населення, і здебільшого вона поїхала», – пояснив експерт.

Також Олексій Кущ додав, що щорічно держави втрачають близько 800 тисяч громадян через перевищення смертності над народжуваністю та безперервною міграцією. І ці показники ставлять під загрозу здатність країни проводити тривалі бойові дії.

Раніше американський генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що Україні може знадобитися мобілізація жінок. Він навів приклад власної родини: його донька Меган Моббс служила в Афганістані, а дружина – у Гренаді. 

Меган Моббс не погодилася з батьком щодо примусової мобілізації українок. Ветеранка армії США заявила, що жінки здатні ефективно служити у війську, зокрема працювати медиками, логістами, стрільцями та у сфері розвідки, однак їхнє залучення має залишатися добровільним. 

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Теги: війна мобілізація Україна населення молодь

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