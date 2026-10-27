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Румунія викрила агентурну мережу РФ, яка планувала диверсії по всій Європі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Румунія викрила агентурну мережу РФ, яка планувала диверсії по всій Європі
Розвідка вважає, що викрита мережа є частиною ширшої кампанії диверсійних операцій РФ
фото: росЗМІ

Серед цілей російських координаторів були оборонні підприємства та об’єкти, де готували українських військових

Служба інформації Румунії заявила про викриття диверсійної мережі, яку координувала Росія. За даними розвідки, учасники групи причетні до пожежі, що сталася у вересні на промисловому майданчику в місті Брашов поблизу підприємства державного оборонного концерну Romarm. Цілі мережі не обмежувалися Румунією – вона мала діяти й в інших країнах Європи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на румунську розвідку та правоохоронців, передає «Главком».

Пожежа спалахнула ввечері 14 вересня на промисловому майданчику Carfil у Брашові, поруч із підприємством CARFIL SA, яке входить до державного оборонного концерну Romarm. Вогонь охопив будівлю площею близько 1000 кв. м, де розташовувалися автомайстерні, станція технічного огляду та автомийка.

За даними румунського управління з розслідування організованої злочинності та тероризму Diicot, до справи причетні троє іноземців, які проживали в країнах Євросоюзу: двоє громадян Білорусі та громадянин України.

Двох білорусів затримали в Німеччині, коли вони, за даними слідства, готували подібні диверсії. Третього підозрюваного виявили в Польщі. 26 жовтня румунські правоохоронці видали європейський ордер на його арешт. Прокуратура проводить процедури для екстрадиції фігурантів до Румунії.

За інформацією румунської розвідки, російські координатори визначили для мережі широкий перелік цілей у регіоні. Серед них – державні та приватні підприємства з виробництва озброєння, а також інші об’єкти військового й промислового значення.

Румунська сторона також повідомила про інші спроби диверсій упродовж 2026 року. Зокрема, цілями могли бути міжнародні військові об’єкти та центри, які використовують для підготовки українських військових.

Розвідка вважає, що викрита мережа є частиною ширшої кампанії диверсійних операцій, які координує Росія в Європі. За оцінкою відомства, такі дії мають на меті залякування, послаблення оборонних спроможностей держав і підрив їхнього внеску в європейську та регіональну безпеку.

Служба інформації Румунії попередила, що вербування для диверсій часто починається в соціальних мережах із пропозицій грошей за нібито нешкідливі завдання – наприклад, спостереження за об’єктами або їх фотографування. Згодом завдання можуть переростати в пошкодження майна, підпали та інші тяжкі злочини.

Варто нагадати, що військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії ракетно-дронових атак РФ по складах пально-мастильних матеріалів на півдні України. 

За результатами дій на випередження в Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону.

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Теги: росія Румунія війна диверсія Європа

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