Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ



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Журналисты издания Life&Style выяснили, что знаменитый голливудский актер Джордж Клуни и его жена, известный юрист, Амаль близки к разводу.

По информации, которая появилась в Сети, Амаль считает своего мужа «эгоистичным и честолюбивым». Инсайдеры утверждают, что Джордж, в свою очередь, называет свою супругу «испорченной». Поговаривают, она хочет отобрать у мужа добрую половину их общего состояния.

Причиной для неожиданного появления таких сплетен стал еще и тот факт, что Клуни почти перестали вместе выходить в свет. Раньше фотографы регулярно замечали их на свиданиях, съемках или красных дорожках. Однако в последнее время Джордж и Амаль исчезли с радаров СМИ.