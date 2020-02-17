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    Шоу-биз

    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ

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    <p>Джордж и Амаль Клуни женаты уже почти шесть лет</p> <div></div> - Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ

    Джордж и Амаль Клуни женаты уже почти шесть лет

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     Журналисты издания Life&Style выяснили, что знаменитый голливудский актер Джордж Клуни и его жена, известный юрист, Амаль близки к разводу.

    По информации, которая появилась в Сети, Амаль считает своего мужа «эгоистичным и честолюбивым». Инсайдеры утверждают, что Джордж, в свою очередь, называет свою супругу «испорченной». Поговаривают, она хочет отобрать у мужа добрую половину их общего состояния.

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    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ
    Джордж Клуни разводится со своей красавицей-женой – СМИ

    Причиной для неожиданного появления таких сплетен стал еще и тот факт, что Клуни почти перестали вместе выходить в свет. Раньше фотографы регулярно замечали их на свиданиях, съемках или красных дорожках. Однако в последнее время Джордж и Амаль исчезли с радаров СМИ.

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