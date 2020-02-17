Внучка Ротару обнажила упругий бюст в прозрачном топе (фото)



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Соня всеми силами старается привлечь внимание к своему творчеству instagram.com/iamsofiaeve/

Соня Евдокименко анонсировала премьеру нового сингла

Внучка легендарной Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко оригинально анонсировала выход нового трека, показав серию пикантных фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала снимок в неоновом свете, на котром позирует в пиджаке сетчатой «кольчуге», которая абсолютно не прикрывает прелести девушки.

«Новый сигл выйдет совсем скоро», - заинтриговала внучка Ротру, оставив подпись на английском языке.

Напомним Соня Евдокименко сейчас живет и учиться в Нью-Йорке. Девушка увлеклась блогерством и снимает влоги о своей жизни, делясь знаковыми событиями. В кадре можно увидеть ее родных, друзей и возлюбленного – коллекционера Марко Дюменила. Также девушка решила пойти по стопам знаменитой бабушки и заняться музыкой.