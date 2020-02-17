  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Внучка Ротару обнажила упругий бюст в прозрачном топе (фото)

    • Розсилка
    <p>Соня всеми силами старается привлечь внимание к своему творчеству</p> <div></div> - Внучка Ротару обнажила упругий бюст в прозрачном топе (фото)

    Соня всеми силами старается привлечь внимание к своему творчеству

    instagram.com/iamsofiaeve/

    Соня Евдокименко анонсировала премьеру нового сингла

    Внучка легендарной Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко оригинально анонсировала выход нового трека, показав серию пикантных фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала снимок в неоновом свете, на котром позирует в пиджаке сетчатой «кольчуге», которая абсолютно не прикрывает прелести девушки.

    «Новый сигл выйдет совсем скоро», - заинтриговала внучка Ротру, оставив подпись на английском языке.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Внучка Ротару обнажила упругий бюст в прозрачном топе (фото)
    Внучка Ротару обнажила упругий бюст в прозрачном топе (фото)
    Внучка Ротару обнажила упругий бюст в прозрачном топе (фото)
    Внучка Ротару обнажила упругий бюст в прозрачном топе (фото)

    Напомним Соня Евдокименко сейчас живет и учиться в Нью-Йорке. Девушка увлеклась блогерством и снимает влоги о своей жизни, делясь знаковыми событиями. В кадре можно увидеть ее родных, друзей и возлюбленного – коллекционера Марко Дюменила. Также девушка решила пойти по стопам знаменитой бабушки и заняться музыкой.

     Читайте также: 39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ