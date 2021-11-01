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    Американский блогер «Юра из Коломыи» покорил талант-шоу песней про украинский банош

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    Блогер&nbsp;Джуда Келечи - Американский блогер «Юра из Коломыи» покорил талант-шоу песней про украинский банош
    Блогер Джуда Келечи
    Скриншот видео

    Шоумен посоветовал начинающему музыканту попробовать свои силы в стендапе

    Афроамериканец Джуда Келечи во втором выпуске шоу «Україна має талант» поразил судей знанием украинского языка и чистым произношением: парень исполнил авторскую песню о любви к баношу, пишет «Униан».

    Кроме того, «Юра из Коломыи» (так называет себя Джуда) смог рассмешить судей - Ксению Мишину, Женю Кота, Сергея Притулу и Лилию Подкопаеву. Притула признался, что у Джуды получается смешить людей лучше, чем у него. Также он посоветовал начинающему музыканту попробовать свои силы в стендапе.

    Стоит отметить, что украинцы позитивно оценили выступление «Юры из Коломыи», несмотря на то, что он так и не услышал от судей четыре "да".

    Отметим, Джуда Келечи родился в Мичигане. В Украину он прилетел всего семь лет назад, чтобы исполнить свою мечту и стать пластическим хирургом. Также он обрел популярность в Instagram после того, как начал публиковать каверы на популярные украинские композиции и записывать юмористические ролики.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Американский блогер «Юра из Коломыи» покорил талант-шоу песней про украинский банош