Американский блогер «Юра из Коломыи» покорил талант-шоу песней про украинский банош

Шоумен посоветовал начинающему музыканту попробовать свои силы в стендапе

Афроамериканец Джуда Келечи во втором выпуске шоу «Україна має талант» поразил судей знанием украинского языка и чистым произношением: парень исполнил авторскую песню о любви к баношу, пишет «Униан».

Кроме того, «Юра из Коломыи» (так называет себя Джуда) смог рассмешить судей - Ксению Мишину, Женю Кота, Сергея Притулу и Лилию Подкопаеву. Притула признался, что у Джуды получается смешить людей лучше, чем у него. Также он посоветовал начинающему музыканту попробовать свои силы в стендапе.

Стоит отметить, что украинцы позитивно оценили выступление «Юры из Коломыи», несмотря на то, что он так и не услышал от судей четыре "да".

Отметим, Джуда Келечи родился в Мичигане. В Украину он прилетел всего семь лет назад, чтобы исполнить свою мечту и стать пластическим хирургом. Также он обрел популярность в Instagram после того, как начал публиковать каверы на популярные украинские композиции и записывать юмористические ролики.

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