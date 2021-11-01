Опубликован рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей

Майкл Джексон впервые за восемь лет не первый

Британский писатель Роальд Даль стал самой богатой мертвой знаменитостью, посчитал американский журнал Forbes. Его доход оценили в 513 млн долларов, все благодаря компании Netflix, которая заплатила за права на произведения 684 млн долларов. По книгам Даля было снято 16 фильмов, среди которых «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Ведьмы» и не только.

Второе место в рейтинге занял певец Принс, которого не стало пять лет назад. Родственники музыканта продали меньше половины его наследства за 120 млн долларов, в том числе и права на песни. А третью строчку занял Майкл Джексон, который последние восемь лет не уступал никому в этом рейтинге. Наследие поп-короля принесло 75 млн долларов.

1. Роальд Даль – $513 млн (британский писатель);

2. Принс – $120 млн (американский певец);

3. Майкл Джексон – $75 млн (американский певец);

4. Чарльз Шульц – $40 млн (художник, автор комиксов Peanuts);

5. Доктор Сьюз – $35 млн (детский писатель, автор книг о Гринче);

6. Бинг Кросби – $33 млн (американский певец);

7. Элвис Пресли – $30 млн (американский певец);

8. Арнольд Палмер – $27 млн (американский гольфист);

9. Джерри Гоффин – $23 млн (американский поэт-песенник);

10. Лютер Вандросс – $21 млн (американский певец);

11. Боб Марли – $16 млн (ямайский певец);

12. Juice WRLD – $15 млн. (американский рэпер);

13. Джон Леннон – $12 млн (британский певец).

Ранее «Скотч» сообщал, кто вылетел из девятого выпуска «Танцев со звездами».

Вчера состоялся девятый эфир шоу «Танцы со звездами». Все участники шоу выступали под любимые хиты группы Океан Ельзи. Вечер был посвящен 27-летию деятельности коллектива.

В зону риска попали три пары: Melovin и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.