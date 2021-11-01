До слез. Ахтем Сеитаблаев рассказал, чем его поразил зять

Сеитаблаев рассказал, что даже не ожидал от себя, что настолько стал сентиментальным. На свадьбе его даже растрогали до слез

Режиссер Ахтем Сеитаблаев в программе «Звездный путь» рассказал о первой встрече с зятем. Избранник его дочери из семьи крымских татар, уже более 30 лет проживающих в Бельгии. Папа и мама парня – ученые. Зятя зовут Рустем, и первую встречу с почти двухметровым юношей новоиспеченный тесть вспоминает с улыбкой.

«Меня растрогала его просьба о встрече с дочерью. Это было по традиции нашей, с чувством собственного достоинства. Это было очень смешно. Представляете меня…Если бы я снимал комедию – этот эпизод, возможно, тоже вошел бы. Зная, что одним нельзя в Крым, другим нельзя в Киев, третьим нельзя в Бельгию. Собрали нас всех в Турции. Это была идея молодых» – делится режиссер.

Ранее «Скотч» сообщал, кто вылетел из девятого выпуска «Танцев со звездами».

Вчера состоялся девятый эфир шоу «Танцы со звездами». Все участники шоу выступали под любимые хиты группы Океан Ельзи. Вечер был посвящен 27-летию деятельности коллектива.

В зону риска попали три пары: Melovin и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.