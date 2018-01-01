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    Андрей Данилко о «Евровидении»: Мне было плевать на то, какое место я займу

    Во время второго полуфинала Нацотбора серебряный призер «Евровидения-2007» прокомментировал свое участие в конкурсе
    Один из членов жюри Нацотбора на «Евровидение-2018» Андрей Данилко не смог сдержать своих эмоций во время прямого эфира и дерзко прокомментировал свое участие в конкурсе в 2007 году. «Мне было плевать с большой горы, какое место. Я сейчас всех там тр*хнул на эту всю Европу, до сих пор забыть не могут. Я вам так скажу. Не было ни
    • Сьогодні, 12:22
    • Розсилка
    Андрей Данилко
    Андрей Данилко

    Во время второго полуфинала Нацотбора серебряный призер «Евровидения-2007» прокомментировал свое участие в конкурсе

    Один из членов жюри Нацотбора на «Евровидение-2018» Андрей Данилко не смог сдержать своих эмоций во время прямого эфира и дерзко прокомментировал свое участие в конкурсе в 2007 году.

    «Мне было плевать с большой горы, какое место. Я сейчас всех там тр*хнул на эту всю Европу, до сих пор забыть не могут. Я вам так скажу. Не было ни одного года, чтобы нас не пригласили туда в качестве кого-то, то серебряное место, то еще что-то. Конечно, я ассоциируюсь там с «Евровидением», костюмы там в музее ABBA. Мне стыдно об этом говорить, потому что кажется, что я этим хвастаюсь. Но это правда», - сказал Данилко.

    Стоит отметить, что Данилко разозлило то, что ведущий Нацотбора Сергей Притула обвинил артиста в необъективности.

    По мнению Притулы, Данилко поставил слишком высокую оценку своим подопечным - группе Mountain Breeze.

    Напомним, что вчера стали известны имена всех участников, которые выступят в финале Нацотбора.

    По результатам голосования жюри и телезрителей бороться за возможность выступить на главной сцене Европы будут  шесть конкурсантов: VilnaThe Erised, LaudMelovinTayanna и Kadnay

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