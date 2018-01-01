Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Melovin

Один из самых молодых претендентов на участие в песенном конкурсе от Украины, за спиной у которого - победа в «X-Фактор»

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стал Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом Melovin. 20-летний одессит стал победителем шестого сезона шоу «X-Фактор», после чего отправился в концертный тур по Украине, пишет «Главком». Жанр, в котором она

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Melovin (Константин Бочаров)

Один из самых молодых претендентов на участие в песенном конкурсе от Украины, за спиной у которого - победа в «X-Фактор»

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стал Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом Melovin. 20-летний одессит стал победителем шестого сезона шоу «X-Фактор», после чего отправился в концертный тур по Украине, пишет «Главком».

Жанр, в котором она исполняет песни, артист идентифицирует, как «поп-электроника».

Впервые он пытался попасть на «Евровидение» в прошлом году, однако Melovin не прошел национальный отбор. Тогда он пытался получить путевку на этот песенный конкурс благодаря авторской песне Wonder, заняв в итоге третье место. Он уступил певице Tayanna и рок-группе O.Torvald.

В 2018 году он планирует попасть на «Евровидение» с песней Under The Ladder:

Ранее же он исполнял на своих концертах и во время участия в телепередачах композиции таких музыкантов, как Адель, Джамала, Валерий Меладзе, Юрко Юрченко, а также групп «Океан Эльзи», Muse, Pianoбой, The Rasmus и Скрябін.

Жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступления участников в полуфиналах Национального отбора, состоится 19 января.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, а финал - 24 февраля.