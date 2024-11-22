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Apple Music назвав ім'я найкращої співачки 2024 року

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Біллі Айліш
фото з відкритих джерел

Це вже друга перемога зірки в рейтингу Apple Music «Артист року»

Apple Music оголосив найкращого виконавця року. Це звання отримала 22-річна співачка Біллі Айліш. Про це повідомляє сайт Apple Music.

Так, після прем'єри третій повноформатний альбом Біллі Айліш HIT ME HARD AND SOFT зайняв перше місце у всежанровому чарті альбомів Apple Music у 138 країнах світу.

Що цікаво, це вже друга перемога зірки в рейтингу Apple Music «Артист року». Виконавиця отримала це звання у 2019 році.

Нагадаємо, що Біллі Айліш стала наймолодшою дворазовою володаркою премії "Оскар". Вона отримала нагороду за найкращу оригінальну пісню «What Was I Made For?» до фільму «Барбі» . Крім того, її номінували одразу на сім премій «Греммі», включаючи категорії «Запис року», «Альбом року» та «Пісня року».

 

Теги: артист Apple співачка пісня перемога Барбі Ґреммі

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