Apple Music назвав ім'я найкращої співачки 2024 року

Це вже друга перемога зірки в рейтингу Apple Music «Артист року»

Apple Music оголосив найкращого виконавця року. Це звання отримала 22-річна співачка Біллі Айліш. Про це повідомляє сайт Apple Music.

Так, після прем'єри третій повноформатний альбом Біллі Айліш HIT ME HARD AND SOFT зайняв перше місце у всежанровому чарті альбомів Apple Music у 138 країнах світу.

Що цікаво, це вже друга перемога зірки в рейтингу Apple Music «Артист року». Виконавиця отримала це звання у 2019 році.

Нагадаємо, що Біллі Айліш стала наймолодшою дворазовою володаркою премії "Оскар". Вона отримала нагороду за найкращу оригінальну пісню «What Was I Made For?» до фільму «Барбі» . Крім того, її номінували одразу на сім премій «Греммі», включаючи категорії «Запис року», «Альбом року» та «Пісня року».