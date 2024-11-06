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В усіх iPhone з’явиться нова корисна функція Battery Intelligence: для чого вона

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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В усіх iPhone з’явиться нова корисна функція Battery Intelligence: для чого вона
Розробники ївиявили в коді iOS 18.2 beta 2 нову систему під назвою BatteryIntelligence
фото з відкритих джерел

Користувачі отримуватимуть сповіщення з оцінкою часу, необхідного для досягнення певного рівня заряд

Компанія Apple постійно вдосконалює операційну систему iOS, додаючи нові функції, щоб зробити використання iPhone ще більш приємним. Інновацією стане можливість оцінити час, необхідний для зарядки смартфона. Про це повідомляє видання Croma.

Функція була виявлена в бета-версії iOS 18.2, і вона, швидше за все, з'явиться в наступних оновленнях. Ця функція використовує кількість енергії, яку використовує iPhone для повної зарядки, щоб скоротити час зарядки. Крім того, iPhone на iOS 18.2 зможе показувати приблизну тривалість зарядки батареї. Це також залежить від адаптера живлення, який використовується.

Смартфон зможе дізнатися приблизну тривалість зарядки, використовуючи нову систему «Battery Intelligence». Користувачі отримуватимуть сповіщення з оцінкою часу, необхідного для досягнення певного рівня заряду, наприклад 80%. Функція зможе покращити планування використання пристрою та допоможе уникнути того, що зарядка займає більше часу, ніж очікувалося.

Важливо відзначити, що подібна функція вже доступна користувачам MacBook. Вона є зручною для людей, які працюють у дорозі, оскільки вона показує час, що залишився до повної зарядки ноутбука.

iOS 18 вже пропонує ряд інших інструментів для покращення роботи акумулятора, окрім нової функції оцінки часу зарядки. Користувачі можуть, наприклад, обмежити максимальний рівень заряду, щоб зберегти місткість акумулятора надовше. Крім того, система відстежує, коли iPhone заряджається повільним зарядним пристроєм.

Нагадаємо, що Apple готується до проведення чергового заходу найближчими тижнями. На презентації буде представлено щонайменше сім нових пристроїв. Більшість їх вже перебуває в стадії виробництва та поставляється на склади.

9 вересня, компанія Apple під час презентація показала нові девайси. Так, в Америці продаж iPhone 16 стартував з 20 вересня.

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Теги: телефон Apple смартфон

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