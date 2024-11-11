Палац «Україна» такого давно не бачив. Фото та відео з концерту Іво Бобула та Лілії Сандулеси, які возз’єдналися

Дві легенди української естради «підірвали» головну сцену країни

Знаменитий дует, що возз’єднався через чверть століття, завітав до Києва у рамках туру «Берег любові крізь роки». У столичному Палаці «Україна» 10 листопада пройшов концерт Іво Бобула та Лілії Сандулеси. Пара артистів, що розлучилися на початку 2000-х, знову виступають разом. Бобул і Сандулеса вже майже рік гастролюють українськими містами, і, наприклад, у Львові вони вже дали чотири концерти, зокрема у жовтні два, один був оголошений додатково через ажіотаж із квитками.

Але до Києва суперзірки традиційної української естради доїхали вперше.

Тур проходить під назвою «Берег любові крізь роки». Ця назва відсилає глядачів до історії особистого життя артистів, які були не лише творчою парою, а й сімейною. Їхні суперхіти «Берег любові» та «А липи цвітуть» у середині 90-х були неймовірно популярними.

Ці пісні увійшли до збірки «Золотих хітів Незалежності», яка була укладена «Главкомом» до 30-річчя Незалежності України:

«У 1992 році на українській естраді з’являється перший дует закоханих. Свої долі поєднали Лілія Сандулеса та Іво Бобул. За розвитком роману слідкує вся країна. Творчість, замішана на стосунках, має вибуховий ефект. Пара випускає хіт за хітом. Найвідоміші – «Берег любові», «А липи цвітуть». Артисти розлучились, але на концертах кожного з них публіка досі вимагає спільних пісень про любов»...

Київські гастролі дуету, який «гримів» тут 30 років тому, можна назвати дуже успішними. Найдорожчі квитки у Палац «Україна» були розпродані ще за місяць. У день концерту охочі могли потрапити лише на останні ряди балкона.

Здивовані теплим прийомом зали були не лише самі артисти, які не стомлювалися дякувати публіці, яка дарувала шквал аплодисментів і квіти, а й деякі Vip-гості вечора.

«У Національному палаці мистецтв «Україна» сьогодні супераншлаг. Після всеукраїнського туру по містах нашої Батьківщини тут виступали наші неповторні і улюблені Іво Бобул та Лілія Сандулеса з програмою «Берег любові через роки». Все найкраще, що було раніше в їхньому репертуарі та нові пісенні твори звучали зі сцени палацу «Україна». Море оплесків, підспівування, підтанцьовування, схвальні вигуки, феєрверк вогників телефонів – такого захоплення публіки не бачив давно. Радію, що співались і пісні на мої вірші. Зокрема «Розхмова з тобою» (композитор В’ячеслав Корепанов), «А вже осінь прийшла у мій сад (Володимир Домшинський), «Пізня зустріч» (Мар’ян Гаденко), «Берег любові» (Геннадій Татарченко)», – написав у соцмережі поет-пісня Вадим Крищенко, який автор усіх згаданих пісень.

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Концерт також відвідав Олександр Злотник, пісень на музику якого багато в репертуарі і Сандулесу, і Бобула. «Все золото світу» у виконанні Бобула на музику Злотника артист виконував разом із залом.

Нагадаємо, нинішній тур артистів вже другий (перший пройшов навесні переважно на Західній Україні). Тепер гастролі охопили навіть прифронтові Кривий Ріг та Запоріжжя.