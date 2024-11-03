47-річний український співак зізнався, що живе з мамою

Мама, попри поважний вік, веде активний спосіб життя

Український співак Андрій Кравчук, який більш відомий за сценічним ім'ям EL Кравчук, зізнався, що живе з мамою. 47-річний артист наголосив, що це вимушена міра, адже рідній людині потрібна була його підтримка. Він не хотів її залишати одну після тяжкої втрати – смерті тата.

«У мене два роки тому помер батько і я мав переїхати до мами на деякий час. Зараз я її підтримую. Їй 85 років. Вона вже жінка у поважному віці, як кажуть», – розповів Кравчук в проєкті «33 питання від Люкс ФМ».

Він також додав, що мама, попри поважний вік, веде активний спосіб життя. Жінка також допомагає зірковому сину у всьому і є для нього подругою.

«Вона моя дуже хороша подруга. Скажу чесно, вона палить, п'є каву й іноді може сказати мені щось матом».

Раніше родина українського артиста потрапила в епіцентр стихії в Іспанії.

Також відомий музикант став татусем двійнят.